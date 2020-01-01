«هادي» يغير موازين المعركة في «نهم» و«الجوف» والسعودية تدفع بعتاد عسكري الى «مأرب»

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استعادت قوات الجيش الوطني، زمام المبادرة في محافظة الجوف، وفي العديد من المناطق المحيطة بسلسلة جبال نهم، التابعة لمحافظة صنعاء، والتي دارت فيها معارك ضارية خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت مصادر عسكرية حكومية ان «التقدم العسكري للقوات الحكومية أسهم في تغير مجرى المعركة في جبهات نهم التي أولتها القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتدخلت بكل ثقلها للدفع بمسار هذه المعركة نحو الأمام»، بحسب «القدس العربي».

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الحكومية العميد عبده مجلي، إن «قوات الجيش تواصل الانتصارات ضد ميليشيا جماعة الحوثي في عدد من الجبهات في العديد من المحافظات اليمنية وفي مقدمتها محافظات الجوف ومأرب وصنعاء».

وذكر أن «ما تروج له ميليشيا جماعة الحوثي من انتصارات ما هي إلا انتصارات وهمية، الهدف من ورائها تضليل عناصرها للزج بهم في محارق الموت»، على حد قوله.

وأكد أن «قوات الجيش في مديرية نهم في محافظة صنعاء تمكنت من استعادة عدد من المواقع التي سيطر عليها الحوثيون».

وأوضح أن «المعارك التي تخوضها القوات المسلحة في جبهات نهم شرق صنعاء والجوف وصرواح مأرب والبيضاء وتعز والضالع، أسفرت عن انكسار الميليشيا الحوثية وتقدم أبطال القوات المسلحة في انتصار جديد يضاف إلى انتصاراتهم السابقة وإفشال المحاولات الحوثية ومنعها من إحداث أي اختراق».

وأوضح أن «المواجهات المسلحة التي شهدتها منطقة العقبة الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية أسفرت عن استعادة المواقع التي كانت سيطرت عليها الميليشيا الحوثية خلال الأسبوع المنصرم، وإجبار عناصر ميليشيا الحوثي على الفرار».

وقال إن «الميليشيا الحوثية خسرت كل عناصرها ممن حاولوا التسلل إلى منطقة الصفراء ومدينة براقش، في محافظة الجوف، وتم تطهير تلك المناطق من الميليشيا الحوثية بالكامل».

وأضاف أن «معارك أخرى دارت في مديرية المتون استطاعت فيها قوات الجيش إفشال تسللات حوثية في منطقة الجرعوب وإسقاط طائرتين بدون طيار تابعتين للحوثيين».

وأوضح أن «قوات الجيش حققت أيضاً تقدماً ملحوظاً في جبهة المصلوب واستعادت مواقع جديدة مكبدة ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة، كما تم انتزاع الألغام التي زرعها الحوثيون في العديد من المناطق التي كانوا يتمركزون فيها أو وصلوا إليها».

في السياق، دفعت المملكة العربية السعودية، خلال اليومين الماضيين، بتعزيزات وعتاد عسكري كبير إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، وشمل العتاد عربات عسكرية مدرعة وذخائر.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية ان القوات السعودية تنوي توزيع تلك التعزيزات للقوات الحكومية في جبهات صنعاء ومأرب والجوف.