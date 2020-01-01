تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك اسبانيا ومع من سيلعب برشلونة

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهتين متوازنتين لريال مدريد وبرشلونة.
ويلتقي ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو نظيره ريال سوسيداد، فيما يستضيف أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس برشلونة.
ويلعب غرناطة أمام فالنسيا على ملعب لوس كارمينيس، فيما يحل فياريال ضيفًا على ميرانديس القادم من دوري الدرجة الثانية.
مأرب برس ينشر نتيجة القرعة
ريال مدريد × ريال سوسيداد
اتلتيك بيلباو × برشلونة
غرناطة × فالنسيا
ميرانديس × فياريال
ومن المقرر أن تقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، يوم الجمعة المقبل.
يذكر أنه بدءًا من الدور نصف النهائي ستقام مباراتا كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب.