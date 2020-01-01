جبهات الجوف تواصل التهام الحوثيين والطيران في مهمة اسناد الجيش «آخر المستجدات»

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش، يوم الخميس، عدد من المواقع في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وشنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها ، خلال الساعات الماضية .

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية.

وأسفر القصف والهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغاراتها الجوية، مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية المتون، ومنطقة "المحزمات"، شمالي مديرية مجزر، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع "الغرفة"، وسداح"، بجبهة المصلوب غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار.

الى ذلك لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش، في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل.

في السياق، قصفت ميليشيا الحوثي مناطق مأهولة بالسكان، غربي محافظة الجوف. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت خلال الساعات الماضية بخمس قذائف هاون، قرية الغيل المكتظة بالنازحين.

وأسفر القصف عن إلحاق خسائر مادية جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم، وخلق حالة من الخوف بصفوف المدنيين.