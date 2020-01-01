جبهات الجوف تواصل التهام الحوثيين والطيران في مهمة اسناد الجيش «آخر المستجدات» غارات على صنعاء وانكسار للحوثيين في نهم .. قتلى بينهم ابو الزهراء ووقوع آخرين في قبضة الجيش ميسي الخارق يحقق 500 انتصار إجراءات حوثية خطيرة بحق منتسبي الاستخبارات أسراب الجراد ترسم معاناة اليمنيين في سماء صنعاء مسؤول حكومي يهاجم إيران ويوجه لها هذه الاتهامات فساد الحوثيين بقطاع التعليم ...جبايات وتجنيد إجباري وتحريف للمناهج وكالة دولية.. تصعيد دموي في القتال يهدد جهود إحلال السلام باليمن رسالة شكر أممية لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ هذا ما اتخذه الرئيس التونسي «قيس سعيد»عقب معرفته بدخول لاعب إسرائيلي للبلاد
افادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ان التحالف شن غارات على مواقع الحوثيين صباح اليوم الجمعة.
وقالت المصادر لموقع «مأرب برس» ان الطيران استهدف جبل عطان بصنعاء بعدة غارات ، بعد فترة من توقف القصف على مواقع داخل العاصمة.
في صنعاء ايضا سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش اليمني في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره، مساء الخميس، إن الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم في جبهة صلب.
وأكد مصرع 16 عنصرًا من الميليشيات الحوثية بينهم قائد المجاميع المدعو أبو الزهراء، فيما تم أسر 7 آخرين.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة الملاجم جنوب صلب، وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل جميع من كانوا على متنهما.