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اردوغان يكشف عن موقفه تجاه صفقة القرن .. القدس خط أحمر

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفضه لخطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أو ما بات يعرف باسم "صفقة القرن"، لافتا إلى أنها "تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل" على حد تعبيره.

وتابع أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وأضاف: "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟.. القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره".

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