ميسي الخارق يحقق 500 انتصار

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ نادي برشلونة، بعد أن وصل، إلى الفوز رقم 500 مع النادي الكتالوني.

وجاء هذا الإنجار خلال تغلب العملاق الكتالوني على ضيفه ليغانس في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، الخميس، وانتهت المباراة بفوز البلوغرانا بخمسة أهداف سجل منها ميسي هدفين.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي قد حقق 500 انتصار مع برشلونة بعد أن لعب معه 710 مباراة، سجل فيها 623 هدفًا ليكون اللاعب الأكثر تحقيقًا للفوز مع "البارسا"، متفوقا على نجوم مثل تشافي هيرنانديز الذي سجل 476 انتصارا في 757 لقاء.

وخلال المواجهات التي خاضها "البرغوث"، حقق 131 تعادلًا و79 هزيمة فقط، بنسبة فوز وصلت إلى 70.42 في المئة.

وأوضح موقع "goal" أن انتصارات ميسي بقميص برشلونة توزعت بين 349 انتصارًا في الدوري الإسباني و83 فوزا في دوري أبطال أوروبا و51 في كأس ملك إسبانيا و9 في مسابقة كأس السوبر الإسباني، و5 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبية.