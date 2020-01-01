إجراءات حوثية خطيرة بحق منتسبي الاستخبارات

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تواصل المليشيا الحوثية مخططاتها لتدمير المؤسسات الحكومية والأمنية في صنعاء ومعاقبة الضباط والجنود الموالين للرئيس السابق علي صالح. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر مطلعة إن المليشيا أجبرت ضباط وجنود جهازي الاستخبارات (الأمن القومي والسياسي) للتوقيع على أوراق تتيح إعدامهم دون محاكمة، مؤكدة أن المليشيا يمكن أن تلفق تهما للجنود وتعدمهم.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا هددت باختطاف أولادهم وإخفاء عائلاتهم في حالة خرجوا عن توجيهاتها.