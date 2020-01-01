مسؤول حكومي يهاجم إيران يوجه لها هذه الاتهامات

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الخميس، إنه بات واضحا الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في إيران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
واتهم الإرياني النظام الإيراني بتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية وخدمة أجندتها التدميرية في كامل المنطقة والعالم وفي مقدمتهم الجارة السعودية.
واعتبر وزير الإعلام اليمني أن التصعيد العسكري لـ"مرتزقة طهران" الميليشيا الحوثية منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل الميليشيا للأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني