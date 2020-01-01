رسالة شكر أممية لرئيس الوزراء ”معين عبدالملك“

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بعثت منسقة لجنة فريق الخبراء المبرزين لمجلس الأمن، راونتيكا داشكيني، رسالة شكر لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، على الجهود والدعم الذي قدمته الحكومة، ومكتب وزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن، في إنجاح مهام الفريق باليمن.
جاء ذلك عقب الزيارة التي قام بها الفريق إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة التربة بمحافظة تعز خلال شهر يونيو المنصرم، في سياق عمل الفريق الموكلة اليه عملاً بقرار مجلس الأمن، لتقصي الحقائق، وزيارة الفريق المتكررة للمحافظات المحررة وانجاز المهام المندرجة تحت اختصاصه.
واشادت الرسالة بالدعم المقدم للفريق وتذليل الصعوبات والترتيبات اللوجستية والفنية، وعقد اللقاءات مع الشخصيات الحكومية وأعضاء السلطة المحلية والقادة الأمنيين والعسكريين في العاصمة الموقتة عدن ومديرية التربة بمحافظة تعز.
وفي ذات السياق عبر الفريق عن تقدير للدعم المميز ، لمكتب رئيس الوزراء، والجهود المبذولة من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وتوجيهاته بتسهيل مهام الفريق، كم قدم الفريق الشكر لمكتب وزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن.