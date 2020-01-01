قيادي «حوثي» يكشف عن صفقة«حوثية» مع إحدى الدول المشاركة ضمن تحالف دعم «الشرعية»ويؤكد:«جاهزون لإجراء تفاوض معهم»

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف القيادي في مليشيات الحوثي المدعو، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، عن تحركات حوثية لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وقال المدعو المرتضى، وهو رئيس ما يسمى بـ لجنة شؤون الأسرى الحوثية في تغريدة على موقع "تويتر": ‏"أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

وتابع قائلاً : أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل.

وتشارك قوات سودانية منذ عدة سنوات في العمليات القتالية في اليمن ضمن قوات "التحالف العربي" الداعم للشرعية.