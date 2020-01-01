كبرى قبائل ”مأرب“ تعقد اجتماعا قبليا وتعلن موقفا موحدا من معارك ”نهم“ وتحرير ”صنعاء“

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 1213

عقد أبناء ومشائخ ووجهاء قبيلة مراد، كبرى قبائل محافظة مأرب (شرقي اليمن)، الخميس 30 يناير/كانون الثاني، اجتماعا تشاوريا لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، وتصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها في نهم الجوف.

وأكد الاجتماع الذي عقد في منزل الشيخ، محمد قاسم بحيبح المرادي، على ”تجديد العهد لإستكمال تحرير الوطن من مليشيا الحوثي، معلنا استعداد القبيلة لخوض المعركة الفاصلة

الى جانب الجيش الوطني.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الاجتماع، والتي حصل عليها ”مأرب برس“، فقد أكد الاجتماع على ثبات موقفهم لمواجهة مليشيا الحوثي، وتحرر كل شبر من تراب الوطن، وترسيخ دعائم الدولة الاتحادية.

وفيما جددت القبيلة تأكيدها على الوقوف خلف شرعية الرئيس هادي، أكدت أيضا ان مأرب ستضل عصية كما كانت بل وأشد، داعية لتوحيد الصف لردع مليشيا الحوثي، ونبذ كافة الخلافات الحزبية والمناطقية.