”هادي“ و”علي محسن“ في مقر قيادة قوات التحالف.. تفاصيل اجتماع عسكري “هام جدا“ واتصال تلفزيوني مباشر بـ”العرادة“ و”المقدشي“ و”بن عزيز“.. توجيهات حازمة تخص ”نهم“

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زار الرئيس عبدربه منصور هادي، الْيَوْم الخميس 30 يناير/كانون الثاني، مقر قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي بوزارة الدفاع في العاصمة السعودية الرياض.

ورافق الرئيس خلال زيارته، نائبه الفريق الركن علي محسن صالح وكان في استقباله الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز ال سعود قائد القوات المشتركة.

وعقد الرئيس والقادة العسكريين لقوات التحالف، اجتماعاً هاماُ تضمن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعبر تواصل تلفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية هناك ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مارب اللواء سلطان العراده والمفتش العام اللواء ركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز وقائد التحالف بمارب اللواء الركن عبدالحميد المزيني.

واستمع الرئيس الى شرحا تفصيليا وافيا لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، مشيدا بمستوى الكفاءة والتطور التغني والنوعي الذي وصلت اليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطّلع الرئيس على ايجاز الموقف الراهن للقوات، مشيدا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات.

وقال: ”أن دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل هو شريك حقيقي في السراء والضراء مع اشقاءه في اليمن وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل كافة أبناء شعبنا اليمني“، مؤكداً على الثقة المطلقة بالمملكة باعتبارها صمام أمان اليمن والمنطقة في خوض حرب فرضت علينا وتستهدف الجميع ونحن وأشقاءنا سنظل دوماً في خندق واحد ومصير مشترك .

وأعطى الرئيس وقائد القوات المشتركة التوجيهات اللازمة للقيادات العسكرية ومن خلالهم الى كافة الوحدات الميدانية في تذليل كافة الصعوبات ومواجهة التحديات لتحقيق النجاحات المطلوبة وتنفيذ الخطط المرسومة بدقة واتقان.

وشدد هادي على أهمية الضبط والربط والعسكري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لأهميته في تجاوز الأخطاء والقصور ورفع الكفاءة والتقدير لمن يستحقها من القادة والابطال والمقاومة والجنود المرابطين على ثغور الوطن.

من جانبه، عبر صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز عن سروره بهذه الزيارة للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية.

وأمد على العمل معا وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات والحث على اخذ زمام المبادرة وإعادة التنظيم و التأكيد على تقديم كافة اشكال الدعم المعنوي والمادي.

وتناولت عملية التواصل عبر الدائرة المغلقة عدداً من الإجراءات والتوجيهات الهادفة التي سيكون لها الأثر الفعال على المستوى الأني والمنظور من خلال الاهتمام بالمقاتل وتفعيل وتوجيه وسائل الاعلام لرفع المعنوية والتحفيز والتنبيه من حملات التشكيك والتخوين المغرضة التي تتبعها وسائل التمرد والانقلاب وادواتهم المختلفة وايلاء الاهتمام والعناية الخاصة باسر الشهداء والجرحى وتوفير الرعاية والعلاج المناسب له.