عدن: وقفة احتجاجية ومذكرة لرئيس مجلس القضاء الاعلى بشأن مصير المختطفين والمخفيين قسرا

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- أمة الرحمن العفوري

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نفذت رابطة أمهات المخفيين والمختطفيين قسراً صباح اليوم الخميس وقفة إحتجاجية أمام المجمع القضائي بالعاصمة المؤقته عدن للمطالبة بالكشف عن أبنائهن المخفيين وإحالتهم الى القضاء .

ورفعت الأمهات صور أبنائهن المخفيين منذ سنوات ،كما رفعت شعارات تطالب التحالف والحكومة الشرعية بسرعة البحث عن أبنائهن ، مندده بالصمت من قبل جميع الجهات المسؤولة .

وكانت أم المخفي "محمد سعيد" قد رفعت صورة أبنها قبل الاخفاء وبعد شهر واحد من الإخفاء مبينة الفرق في صورتين ومتألمة كيف ستصبح صورة إبنها بعد أربع سنوات .

وقدمت الرابطة مذكرة لـ رئيس مجلس القضاء الأعلى "على ناصر سالم" تطلب منه التوجيه إلى مكتب النائب ووزير الداخلية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير المختطفيين والمخفيين قسراً وإحالة من يستحق منهم إلى القضاء والإفراج عن الآخرين باعتبار الأصل في الإنسان البراءة والنظر في من يعطل الأمور القضائية بالإفراج عن المعتقلين وأسباب البطء بالسير في إجراءات التقاضي.

تأتي هذه الوقفة ضمن العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها الأمهات أسبوعيا للبحث عن أبنائهن المخفيين والمختطفين منذ سنوات .