وكيل محافظة الجوف يتفقد سير العمل بعدد من المشاريع بمدينة الحزم

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تفقد وكيل محافظة الجوف المنهدس عبدالله الحاشدي ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية الدكتور صالح جماله، اليوم الخميس، سير العمل في عدد من المشاريع بمدينة الحزم.
واطلعا خلال الزيارة على سير العمل في مشروع توسعة هيئة مستشفى الجوف العام ومشروع اضافة قاعات دراسية بكلية التربية والعلوم الانسانية.
وشدد الوكيل الحاشدي على الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية للمشاريع منوها الى اهمية الالتزام بالتسليم في الموعد المحدد.
وعقد وكيل المحافظة اجتماعا بهيئة التدريس بالكلية واطلع على سير الدراسة فيها.. مؤكدا على مشاريع التعليم والصحه تحمل اولوية لدى السلطة المحلية في المحافظة.