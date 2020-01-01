نتائج كارثية قد لا يعلمها الجميع لقرار الحوثي منع تداول العملة بعد الامارات .. كورونا يصل دولتين وتطوير لقاح مضاد للفيروس الشرعية والحوثيون يتفقون على موقف واحد حسم عسكري في الساحل وتفاصيل هامة عن معارك نهم والجوف .. ناطق الجيش يتحدث عن التقدم باتجاه صنعاء ومسافة قريبة من بني حشيش الشرعية تعلن فشل التصعيد الحوثي باتجاه الجوف ومأرب وخسائر هي الأكبر منذ 2015 فيروس كورونا وصل 19دولة .. هذه قائمة الدول مع عدد الحالات خبيرة: 2020ربما يشهد انسحاب السعودية والامارات من اليمن تعرَّف على كيفية تفاعل العرب مع صفقة القرن؟ "نشرتكم" على قناة الجزيرة ترصد ردات الفعل قصف إسرائيلي على غزة وإصابات عقب مواجهات في الضفة صحيفة عالمية:خطة ترامب للسلام احتيال وليست صفقة
قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان البيان الصادر عن المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً(بشأن المستجدات في جبهة نهم والجوف) إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية في اليمن".
وأوضاف وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان البيان يكشف اصرار المليشيا الحوثية على المضي في مخططها الانقلابي الممول من ايران على الدولة والإجماع الوطني، واعتراف بتنفيذها هجمات ارهابية على الجارة السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة(ايرانية الصنع)".
واشار الارياني الى ان البيان جاء للتغطية على فشل المليشيا الحوثية في تحقيق أهداف تصعيدها العسكري الواسع في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف بعد حشد الآلاف من عناصرها، إلا أنها اصطدمت بصمود جيشنا البطل وابناء هذه المناطق الشرفاء الذين اسقطوا مخططاتها وكبدوها خسائر بشرية فادحة هي الأكبر منذ العام2015.
ولفت الارياني الى ان هذا البيان الذي يروج لانتصارات زائفة يهدف لرفع معنويات عناصر المليشيا الحوثية وحشد المزيد من المغرر بهم في معاركها العبثية، وتضليل مئات الاسر التي امتلأت المستشفيات بجثث وجرحى ابنائهم الذين تم الزج بهم في محارق الموت الحوثية خدمة لسيد الكهف والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.