فيروس كورونا وصل 19دولة .. هذه قائمة الدول مع عدد الحالات

الخميس 30 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - CNN

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حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:

1- أستراليا (7 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (إصابتان على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (5 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)

7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)

8- اليابان (11 إصابة على الأقل)

9- موناكو (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل)

15- تايوان (8 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (إصابتان على الأقل)