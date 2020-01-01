فيروس كورونا وصل 19دولة .. هذه قائمة الدول مع عدد الحالات

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حدثت السلطات الصينية أرقام الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد والذي بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" حتى تاريخ الـ29 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لتصبح 7711 إصابة منها 170 وفاة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول وعدد الحالات المؤكدة رسميا:
1- أستراليا (7 إصابات على الأقل)
2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)
3- كندا (إصابتان على الأقل)
4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)
5- فرنسا (5 إصابات على الأقل)
6- ألمانيا (4 إصابات على الأقل)
7- هونغ كونغ (10 إصابات على الأقل)
8- اليابان (11 إصابة على الأقل)
9- موناكو (7 إصابات على الأقل)
10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)
11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)
12- سنغافورة (10 إصابات على الأقل)
13- كوريا الجنوبية (4 إصابات على الأقل)
14- سيريلانكا (4 إصابات على الأقل)
15- تايوان (8 إصابات على الأقل)
16- تايلاند (14 إصابة على الأقل)
17- الإمارات العربية المتحدة (4 إصابات على الأقل)
18- الولايات المتحدة الأمريكية (5 إصابات على الأقل)
19- فيتنام (إصابتان على الأقل)