البنك الدولي يحذر من خطورة منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية استعدادات لانعقاد الاجتماع ال19للجنة اليمنية الخليجية للتنمية الصليب الأحمر تدعو الأطراف اليمنية لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين مقتل 19حوثيا في مواجهات مع الجيش في الجوف مسؤول أمريكي كبير مقرب من "ترامب" يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة القرن ومصير الدولة الفلسطينية زلة لسان أم خطأ مقصود.. كيف نطق ترامب المسجد الأقصى؟ الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو ومطارين وقاعدة عسكرية الإمارات تكشف تفاصيل احتراق ناقلة نفط قبالة سواحلها الإمارات ترحب ومصر تدعو لدراستها وقطر تشترط.. رفض فلسطيني وردود دولية وعربية متباينة تجاه "صفقة القرن" مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم معدات طبية لخمس محافظات يمنية
دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، الأطراف اليمنية المتحاربة إلى تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
وقال مكتب اللجنة الدولية باليمن في تغريدة عبر تويتر: "لا يجب أن يكون مصير أي مدني أن يجد نفسه عالقاً وسط تبادل النيران".
وأضاف أن "التكتيكات العسكرية يجب أن تراعي أرواح الأشخاص المسالمين الذين اختاروا عدم المشاركة في القتال".
وأردف: "نُذكر جميع أطراف النزاع باحترام قواعد الحرب وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في جميع الأوقات باليمن".
ومنذ الأسبوع الماضي، تجددت المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات في اليمن، فيما عبر المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث الأربعاء المنصرم عن قلقه العميق جراء ما وصفه التصعيد الأخير للعنف.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.