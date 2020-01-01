زلة لسان أم خطأ مقصود.. كيف نطق ترامب المسجد الأقصى؟

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 516

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المسجد الأقصى بـ"الأكوا" خلال إعلانه تفاصيل "صفقة القرن" الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال ترامب خلال كلمته، الثلاثاء: "سيعمل الإسرائيليون مع رجل رائع وهو ملك الأردن لضمان الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بجبل الهيكل، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع المسلمين الذين يرغبون بإجراء زيارة سلمية للصلاة في مسجد الأكوا".

ولم يعرف إن كان ترامب قد قصد استخدام كلمة "الأكوا" حين ذكر المسجد الأقصى، أو أنه وقع في خطأ غير مقصود.

وأعلن ترامب خطة السلام التي أعدتها إدارته، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط رفض فلسطيني لها ودعوات للمواجهة مع الاحتلال رداً على إعلانها.

وقال ترامب: "إسرائيل مكان مقدس ووعد غليظ بالنسبة للإسرائيليين. رؤيتنا للسلام تختلف تماماً عن المقترحات السابقة".