الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو ومطارين وقاعدة عسكرية

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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، استهداف محطات لشركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي في مدينة جازان، بالإضافة لأهداف حساسة منها قاعدة عسكرية في مناطق جنوبي المملكة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، المدعو يحيى سريع، في مؤتمر صحفي : "استهدفنا شركة أرامكو في جازان، ومطارات أبها وجازان وخميس مشيط، وأهدافاً في العمق السعودي؛ بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".
وأرجع المدعو"سريع" تلك الهجمات إلى أنها تأتي "رداً على التصعيد الجوي لقوى العدوان (التحالف السعودي الإماراتي)"، في حين لم يوضح المتحدث باسم الحوثيين متى وقعت هذه الهجمات.
بدورها ذكرت وكالة "رويترز" أن "أرامكو تمتنع عن التعليق على مزاعم الحوثيين بمهاجمة منشآتها".
وتعرضت منشآت الشركة، في سبتمبر الماضي، لهجمات بصواريخ وطائرات من دون طيّار.