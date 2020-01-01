مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم معدات طبية لخمس محافظات يمنية

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سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء معدات طبية خاصة بقسم العناية المركزة، لتوزيعها لعدد من المحافظات.
وقال مدير مكتب الصحة بمحافظة البيضاء الدكتور فايز صالح الوحيشي أن المعدات الطبية المقدمة ستسهم في تحسين الوضع الصحي في محافظة البيضاء والتخفيف من معاناة الأهالي والنازحين.
وشكر الوحيشي مركز الملك سلمان للإغاثة علة الدعم النوعي للمحافظة.
وقالت منسقة البرنامج الصحي لمركز الملك سلمان للإغاثة بعدن إشراق الغوري إنه جرى تسليم أجهزة خاصة للعمليات الصغرى وأجهزة مناظير طبية ولوازم أخرى متعلقة بالعمليات الجراحية، يشمل 5 محافظات يمنية "عدن _ البيضاء _ مأرب _ تعز _ الحديدة" وموضحة أن الدعم يأتي في إطار اهتمام المركز بتحسين خدمات القطاع الصحي في اليمن.