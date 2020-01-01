عاجل: قائد عسكري يفضح الحوثيين بشأن الجوف ويتوعدهم ويعلن من الميدان «الوضع تحت السيطرة»

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كشف قائد عسكري رفيع مساء اليوم الاربعاء عن حقيقة الوضع الميداني والعسكري في محافظة الجوف ، بعد شائعات بثها الحوثيون عن احرازهم تقدم في المحافظة والسيطرة على مواقع ومناطق جديدة.
واعلن رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي اليوم ، أن الوضع العسكري في محافظة الجوف تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش.
وأكد العميد الهدي خلال زيارته للجبهات الغربية للمحافظة، أن قوات الجيش أحبطت خلال اليومين الماضيين كل محاولات مليشيا الحوثي المتمردة للتسلل باتجاه المحافظة.
وأوضح أن المليشيا المتمردة تلقت خلال تلك المحاولات الفاشلة، لضربات موجعة على يد أبطال الجيش، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
ولفت إلى أن قوات الجيش عازمة على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة وبقية محافظات البلاد، من قبضة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.