عاجل : آخر المستجدات من جبهة نهم .. نهاية غير متوقعة لـ 40 حوثيا وقعوا في فخ الجيش ومصادر تكشف عن تغير في سير وشكل المعركة

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افادت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الاربعاء بأن المليشيات الحوثية تتكبد هزائم متتالية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
واوضحت المصادر لموقع «مأرب برس» ان الحوثيين يتعرضون للهزائم يوميا في جبهة نهم وتحديدا بعد ان انتقلت المعركة الى المناطق المفتوحة أسفل فرضة نهم .
وشن الحوثيون لليوم الثالث عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني اسفل فرضة نهم اضافة الى تنفيذ عدة التفافات ؛ لكن كل تلك المحاولات تنتهي بالفشل،طبقا للمصادر.
في سياق متصل كشف مصدر عسكري لـ«مأرب برس» ان مجاميع مسلحة من الحوثيين (قدر عددهم بأكثر من 40 عنصرا) شنوا هجوما على ميسرة الجيش الوطني باتجاه معسكر طارق بجبهة نهم، حيث سمح الجيش الوطني لتلك المليشيات بالتوغل بعد مناوشات بسيطة ، ليتم الأطباق عليهم، ومحاصرتهم ، وجميهم لقوا حتفهم.