ما موقف دولة قطر من صفقة ترمب بشأن فلسطين؟

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اعلنت دولة قطر رفضا ضمنيا لخطة ترمب المعروفة اعلاميا بـ «صفقة القرن» بشأن النزاع الفلسيطني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة تقدر ”المساعي الأمريكية لإيجاد حلول للصراع العربي الإسرائيلي طالما كانت بإطار الشرعية الدولية“.
وأضافت الوزارة ”لا يمكن تحقيق سلام دون صون حقوق الفلسطينيين بإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967“.
جاء ذلك بعد ان اعلن الرئيس الامريكي ترمب الثلاثاء عن خطته للسلام والتي قوبلت برفض واسع.
ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترمب هي أصغر من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.