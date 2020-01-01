تغير في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة والارصاد يبشر

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توقع المركز الوطني للأرصاد، تحسن الطقس وارتفاعاً تدريجياً لدرجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم الاربعاء إلى ان الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع إمكانية تشكل السحب الركامية الممطرة والمتفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والجنوبية الغربية .
وتوقع المركز أيضاً تشكل الشابورة المائية والضباب على منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز والضالع.
وأفاد أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على المناطق الساحلية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية، فيما ستكون الأجواء صحوة بالمناطق الصحراوية وغائمة جزئياً في أرخبيل سقطرى.
وحسب توقعات المركز ستكون درجات الحرارة الصغرى خلال الثلاثة الأيام المقبلة على النحو الآتي : صنعاء 6-7-8 ، ذمار 5-6-7 ، صعدة 6-7-8 ، عمران 5 ـ 5 ـ 7، البيضاء 6-7-8 و حجة 12-13-15، سيئون 8 ـ 11 ـ 13، الضالع 11 ـ 11 ـ 12 ، المحويت 10 ـ 11 ـ 12 .