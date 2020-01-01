خبر سيء من تيليمن بشأن موعد اصلاح الكابل البحري وعودة خدمة الانترنت

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، إن عودة الإنترنت إلى اليمن وإصلاح الكابل التالف سيستغرق أكثر من شهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن المطري أن الشركة التي تمتلك الكابل تقدمت بطلب للحصول على تصاريح لإصلاحه، متوقعًا أن يتم إصدار التصاريح اللازمة من السلطات المصرية مع نهاية فبراير المقبل، ثم تبدأ عملية الإصلاح.

وكانت تيليمن قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الاصلاح ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم، لكن مديرها عاد وأدلى بتصريحات جديدة عن موعد الإصلاح.

وأعلنت تيليمن مطلع يناير الجاري خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت، جراء انقطاع كابل دولي خارج البلاد.

وأصاب انقطاع وضعف الإنترنت في اليمن الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه تام، وخسائر اقتصادية كبيرة.

ومع بداية ازمة انقطاع الانترنت تضاربت الانباء حول حقيقة الرواية الحوثية بشأن انقطاع الكابل وحديث شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل بأن حالة الكيبل البحري سليمة، وأنه يربط عدد من الدول هي: اليمن، العراق، السعودية، مصر، السودان، الكويت، عمان، إيران، الإمارات، البحرين، الهند، قطر، وأن أين من هذه الدول لم يرفع بأي شكوى.

وتتكبّد اليمن خسائر جسيمة؛ بسبب خروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدرت خسائر خلال خمسة أيام فقط ما يزيد عن 8 مليارات ريال “ما يعادل 137 مليون دولار بعد إعلان المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل.