موقف مخزي لثلاث دول عربية نالت اعجاب نيتيناهو وشكر خاص من ترمب

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قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في واشنطن، في بيان الثلاثاء، إن دولة الإمارات تعتقد أن بإمكان الفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق سلام دائم وتعايش حقيقي بدعم من المجتمع الدولي، وذلك حسبما قالت سفارة دولة الإمارات بواشنطن على حسابها في "تويتر".
وأعلن العتيبي أيضاً تقدير دولة الإمارات لجهود الولايات المتحدة المستمرة للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واعتبرت الإمارات أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، " نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدةً ترحيبها بهذه "المبادرة الجادة".
وكان ترمب قد أعلن الثلاثاء عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حلّ "بدولتين".
وقال ترمب : اشكر الإمارات والبحرين وعمان على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم.
اما نتنياهو فقال : يسعدني أن أرى سفراء عمان والإمارات والبحرين هنا وهذا مؤشر لا للمستقبل فحسب بل للحاضر أيضا.