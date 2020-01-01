دولة خليجية تعلن تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وفي التفاصيل، أوضحت أن المصابين من عائلة واحدة قادمة من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

كما أكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ "2019- إن كو في" بلغ 5974 بحسب ما أعلنت السلطات الصينية الأربعاء، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

وفيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في ووهان، وسط الصين ينتقل على غرار فيروس السارس بين البشر ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي.

وينتمي الفيروس الجديد إلى عائلة الفيروسات التاجية.

كما تصل فترة حضانة هذا الفيروس الذي وصفه بعض الخبراء الصحيين بالمخادع، إلى أسبوعين، ويمكن أن تنتقل العدوى خلال تلك الفترة، أي حتى قبل ظهور الأعراض، وهو الأمر الذي يختلف كثيراً عن فيروس السارس مثلاً، بحسب ما أوضح ما شياوي، رئيس لجنة الصحّة الوطنيّة في الصين قبل أيام.