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الحكومة اليمنية تعلن موقفا اصيلا تجاه خطة ترمب بشأن فلسطين

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء موقفها من خطة ترمب المعروفة اعلاميا بصفقة القرن .

وقالت الخارجية اليمنية ان موقف الحكومة اليمنية راسخ تجاه القضية الفلسطينية.

واشارت ان موقفها يستند على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

يذكر أن ترمب وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتُّم وتأجيل إعلان الخطّة مرارًا، كشف، مساء الثلاثاء، خطّته للسلام في الشرق الأوسط والتي تقترح ما وصف بـ"الحل الواقعي بدولتَين"، قائلا إن "الفلسطينيين يستحقّون حياةً أفضل بكثير".

ومساحة الدولة الفلسطينية الموعودة في خطة ترمب هي أصغر من مساحة الأراضي التي احتلّتها إسرائيل في حرب 1967 والتي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

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