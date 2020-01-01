آثار جانبية لفيتامين B12 هل سمعت بأنه قد يسبب التوحد

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - منوعات

عدد القراءات 318

يلعب فيتامين ب 12 دورًا همًا للجسم حيث يعمل بشكل أساسي على تقليل مستويات الأحماض الأمينية والتي تؤدي عند ارتفاعها إلى الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والزهايمر والسكتة الدماغية.

قالت استشارية التغذية سهام سوقية من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن أعراض نقص فيتامين ب12 تتمثل في شحوب الوجه التعب ووالضعف، والشعور بوخذ بالاصابع «التنميل»، وثقل ملحوظ في الحركة وتعب الأعصاب، والتهاب اللثة وقرحة الفم،و ضيق التنفس والدوخة، اضطرابات الرؤية، وأيضًا تغيرات في المزاج. وأضافت أنه على الرغم من أن أعراض نقصه تتضمن التعب والإرهاق، إلا أنه من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الرياضيين أو حتى الاشخاص العاديين وكذلك النباتيين، هو تناول فيتامين ب 12 كمكمل غذائي دون الرجوع للطبيب ظنًا منهم أنه يزيد من إنتاج الطاقة في الجسم، الأمر الذي أشارت إلى أنه لم يتم إثباته حتى الآن.

وأوضحت أن الجسم قادر على تخزين B12 لعدة سنوات، فإن نقص B12 الخطير أمر نادر الحدوث، ولكن قد يعاني 26٪ من السكان من نقص بسيط. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص B12 إلى مضاعفات مثل فقر الدم.

وعن أسباب نقص فيتامين ب 12 قالت إن اتباع نظام غذائي نباتي يعتبر من الأسباب الرئيسية لنقصه، كما تزيد احتمالية نقصه عند كبار السن وعند الأشخاص يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، والطفرات الجينية.

وحذرت من الآثار الجانبية التي يسببها خاصة عند تناول جرعات زائدة من فيتامين ب 12، حيث تسبب في بعض الحالات أمراض جلدية كحب الشباب وأيضًا قد تسبب مضاعفات لمرضى الكلى، وعلاوة على ذلك فإن ارتفاع نسبته لدى المرأة الحامل قد يزيد من احتمالية إصابة طفلها بالتوحد.