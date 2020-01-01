اختفاء ثلاثة صيادين في البحر جنوب شرق أبين

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - متابعات

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قال مصدر محلي إن ثلاثة صيادين اختفوا، الليلة الماضية، بعد رحلة صيد بالقرب من بندر أحور جنوب شرق محافظة أبين (جنوب البلاد).

المصدر المحلي قال إن علي عبدالله حسن ونجله، إضافة إلى فوزي ابوبكر خميس ذهبوا في رحلة صيد من بندر مدينة أحور الساحلية على متن قارب أصطياد صغير لكنهم لم يعودوا حتى الآن.

وأفاد المصدر ان أقارب الصيادين الثلاثة والسكان المحليين في مدينة أحور قاموا بعمليات بحث شاملة في البحر لكنهم لم يعثروا عليهم حتى الآن.

وقال المصدر أنه يحتمل أن يعيش الصيادون الثلاثة أوضاعًا صعبة فيما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لأنه لا يملكون أي تموين غذائي على متن القارب.

المصدر: المصدر اونلاين