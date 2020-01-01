ميزة جديدة لواتساب طال انتظارها .. الوضع الليلي

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أحد أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتساب على مدار العامين الماضيين، وقد أصبحت متاحة أخيرًا على نظام التشغيل (أندرويد) Android. كانت الطريقة الوحيدة للحصول على الوضع الداكن على تطبيق واتساب هي استخدام تطبيقات الطرف الثالث وغيرها من الحيل المشابهة التي تعمل فقط على إصدار الويب الخاص بالتطبيق مثل تثبيت إضافة على متصفحك كنا قد ذكرنا ذلك سابقًا.
يمكنك الآن تفعيل (الوضع الداكن) يدويًا على واتساب، أو جعل التطبيق يطابق سمة النظام تلقائيًا إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10؛ حيث إن أحدث إصدار من نظام التشغيل يدعم ميزة الوضع الداكن على مستوى النظام.
إليك كيفية تفعيل الوضع المظلم في واتساب على نظام أندرويد: