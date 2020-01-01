مقتل وإصابة سبعة أشخاص باشتباكات في إب

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قتل أربعة مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون في مواجهات مسلحة، شهدتها محافظة إب، وسط اليمن، إثر خلافات أسرية نشبت بين أسرتين شمال المدينة.
وقالت مصادر إن خلافات نشبت بين أسرتي "الربوعي" و"السنحاني" على ممر في قرية "الشرنمه" بمديرية ريف إب، تطورت إلى تبادل إطلاق النار ومقتل وإصابة سبعة مواطنين. المصادر أكدت مقتل "عادل ومعاذ الربوعي وابن عمهم ابراهيم ، وأصيب شخص آخر يُدعى "بن نعمان" و2 آخرين برصاص"أمين السنحاني" الذي تقول بعض المعلومات ـ لم يتم التأكد منها ـ أنه قتل في وقت لاحق.
وأشارت المصادر أن المواجهات مستمرة منذ ساعات وتم تبادل إطلاق النار لمنازل الأسرتين وتعرض بعضها للحرق.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح في ظل احتكام المواطنين للسلاح بديلاً عن أجهزة القضاء والأمن المغيبين.
المصدر: يمن شباب