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هكذا علقت اليمن على إعلان ترامب صفقة القرن

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أكد وزير الخارجية ​اليمن​ي، محمد الحضرمي "موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف"
وأوضح الحضرمي أن "موقفنا في ​الجمهورية​ اليمنية ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير تجاه ​القضية الفلسطينية​ وحقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
​ولفت الى أن "الشعب اليمني دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن نحيد".

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