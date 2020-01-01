هكذا علقت اليمن على إعلان ترامب صفقة القرن

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أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي "موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"
وأوضح الحضرمي أن "موقفنا في الجمهورية اليمنية ثابت وراسخ وداعم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
ولفت الى أن "الشعب اليمني دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني ومع حقه في ارضه ودولته ولن نحيد".