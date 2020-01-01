الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- القدس العربي

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل إصابات لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان، بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان صباح اليوم الأربعاء أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الوزارة أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.