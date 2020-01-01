دعوة أمريكية عاجلة لأطراف الصراع باليمن 

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قلق حكومة الولايات المتحدة من تجدد العنف في اليمن.

وأوضح بومبيو أن الجهود المبذولة خلال الأسابيع القليلة الماضية لوقف التصعيد أسفرت عن انخفاض كبير في القتال وأظهرت للشعب اليمني أن إنهاء القتال ممكن.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، فإن تجدد القتال أمر غير مقبول ويهدد بتقويض هذا التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس ،حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الثلاثاء.

ولفت بومبيو في بيان كما أنه (تجدد القتال) يؤدي إلى عدم استقرار يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة لأغراضها الخاصة، على حساب الشعب اليمني والمنطقة ككل".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى منح الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني والعودة فورا إلى ضبط النفس. ولابد أن يوقف الحوثيون الهجمات على الأراضي السعودية".

وأفاد بأن "وقف التصعيد يمثل نقطة انطلاق حيوية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لجلب الأطراف في اليمن إلى تسوية سياسية. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الدوليين لإحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن".