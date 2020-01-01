الحكومة اليمنية تضع هذا الشرط مقابل استئناف المفاوضات مع الانقلابيين

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الدعوات لعقد مفاوضات الحل الشامل للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران في ظل تصعيد المليشيا وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة أمر مرفوض.
وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: «نرفض رفضاً قاطعاً الحديث عن أي مفاوضات للحل الشامل قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة اليمنية وإطلاق الأسرى والمختطفين كافة ورفع الحصار عن محافظة تعز».
وأشار الإرياني إلى أن أي دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل مرتزقة طهران «المليشيا الحوثية»، هي مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي وضرب حالة الاصطفاف الوطني خلف الشرعية والجيش الوطني اليمني وإعطاء المليشيا فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية وإعادة ترتيب صفوفهم.