هكذا سيكون شكل الدولة الفلسطينية وفق خطة ترامب للسلام

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- الجزيرة نت

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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خريطة توضح الدولة الفلسطينية المستقبلية وفق خطة السلام التي أعلن اليوم الثلاثاء تفاصيلها في مؤتمر صحفي بواشنطن، وكتب معلقا عليها "هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.

وتظهر الخريطة -التي نشرها ترامب عبر صفحته على تويتر- المناطق التي ستقام عليها الدولة الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللذين يربطهما نفق تحت الأرض. كما تظهر الخريطة منطقة صناعية وتصنيع باستخدام التكنولوجيا المتطورة تقع جنوب رفح بمحاذاة الحدود المصرية، وتشمل أيضا منطقة سكنية وزراعية.

ويلاحظ أن مناطق عديدة في الضفة الغربية كتب عليها "جيب سكاني إسرائيلي" (مستوطنات)، فضلا عن طرق ومواقع إستراتيجية تخضع لإسرائيل داخل الضفة الغربية. وكتب على الخريطة أن جميع المسلمين الذين يأتون بشكل سلمي يرحب بهم لزيارة المسجد الأقصى والصلاة به.

وأعلن ترامب اليوم الثلاثاء تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، وكان أبرز ما جاء فيها أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ودولة فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطته تمثل خطوة كبيرة نحو السلام.

وقال ترامب إن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تقوم إلا وفقا "لشروط" عدة؛ بما في ذلك "رفض صريح للإرهاب، وتقترح تجميد البناء الإسرائيلي أربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية. المصدر : الجزيرةالخطة