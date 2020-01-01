مصرع 19حوثيا في جبهة الساقية بمحافظة الجوف

الأربعاء 29 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لقي ما لا يقل عن 19 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية الثلاثاء مصرعهم وأصيب آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الساقية بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في جبهة الساقية شمالي جبال يام في ساعات الصباح الأولى وأوقعوا منهم 19 قتيلاً وعدداً من الجرحى.

وأشار الى أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات وتجمعات للميليشيا.. مؤكداً أن الغارات أسفرت عن تدمير عربة بي ام بي وسقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا.

وأكد المصدر ان ميليشيا الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، والتي تفوق عن 80 قتيلاً وعشرات الجرحى.