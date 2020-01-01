شاهد.. وزير الدفاع وقائد قوات التحالف في الخطوط الأمامية لجبهات ”نهم“.. تفقدوا المواقع وعقدوا اجتماعا بعدد من القيادات العسكرية

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زار وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، ومعه قائد قوات الحالف بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، الخطوط الأمامية في جبهات نهم ”شرق العاصمة صنعاء).

وتفقد الوزير وقائد التحالف سير العمليات القتالية في الصفوف الأمامية في جبهات نهم، والتقى بقائد المنطقة العسكرية السابعة السلف اللواء الركن محسن الخُبّي، والقائد الخلف اللواء الركن أحمد حسان جبران.

وأكد المقدشي اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لسير العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة ضد مليشيا الحوثي المتمردة والجماعات الإرهابية في مختلف الجبهات والمناطق حتى استكمال تحرير الوطن واستعادة الشرعية والدولة والمؤسسات الدستورية.

وشدّد على رفع اليقظة والاستعداد والجهوزية القتالية لتنفيذ المهام الموكلة، مؤكدا ان الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة لا يمكن أن يقبل بعودة مشاريع الإمامة والاستعمار وسيظل يتمسك بالثورة والجمهورية والثوابت الوطنية مهما كانت التضحيات.

وقال أن أبطال الجيش الوطني يقفون بثبات في مختلف المواقع والميادين ويحرزون الانتصارات المستمرة في معركة الكفاح ضد مليشيا الحوثي الانقلابية التي ترتكب مغامرات يائسة رغم إدراكها بفشل تلك المحاولات أمام صمود أبطال الجيش الوطني الذين يُفشلون مخططاتها الإجرامية في مختلف الجبهات.

وأبدى المقدشي أسفه لسقوط الأطفال والشباب المغرر بهم الذين تقتادهم المليشيا إلى محارق الموت لخدمة مشاريعها التدميرية ومحاولة صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها وإرضاء غريزتها الانتقامية.

ودعا ولاة الأمور إلى الحفاظ على أولادهم وعدم السماح للمليشيا باستغلالهم خدمة لمخططات وأجندات إيرانية تسعى لزرع العنف والفوضى وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد المحيط العربي والإقليمي.

كما اشاد بالمعنويات العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش وما يسطرونه من تضحيات وملاحم بطولية ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.