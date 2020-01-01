عاجل : الجيش في تعز يزف اخبارا سارة ويلحق بالحوثيين هزائم موجعة .. تحرير مواقع مهمة ومقتل القيادي «ابو تراب»

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تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة، اليوم الثلاثاء، في جبهة الضباب غربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وحررت قوات الجيش مواقع تباب "الذياب"، و"المضيض"، و"الراعي"، و"الذروه"، و"الزاهر"، في جبهة الضباب.
وبسيطرة قوات الجيش على هذه المواقع، فانه يتمكن من السيطرة النارية على عدد من مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في الجبهة، منها تبتي "السوداء"، و"الخلوة"، بحسب موقع الجيش.
وأوقعت المواجهات قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير أليات قتالية تابعة لها.
وكانت قوات الجيش، حررت أمس الإثنين، عدد من المواقع في وادي حذران غربي المدينة ذاتها، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في تلك المواقع.
في السياق لقي القيادي في المليشيا الحوثية، المدعو أبو تراب مصرعه مع ستة من مرافقيه، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش استهدفتهم في محيط جبل هان غربي المدينة.