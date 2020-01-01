عاجل : الجيش في تعز يزف اخبارا سارة ويلحق بالحوثيين هزائم موجعة .. تحرير مواقع مهمة ومقتل القيادي «ابو تراب» عاجل: قائد عسكري رفيع يزيل اللبس ويكشف الحقيقة.. ”مفرق الجوف“ و”الصفراء“ و”براقش“ بيد من؟ الفريق علي محسن يتحدث عن خطورة التصعيد الحوثي الأخير في 7 محافظات يمنية وما سيترتب عليه عاجل : آخر مستجدات معارك الجوف واين تدور المواجهات وطبيعة الوضع العسكري لقوات الشرعية ومليشيات الحوثي «مصرع قيادي بارز ومناشدة لانتشال الجثث» الحوثيون يضعون يدهم على أهم مرفقين للقطاع الخاص بصنعاء وتعيين موالون لهم في مناصب كبيرة «تفاصيل» السعودية تغري مواطنيها بمهنتين ذات أجور مرتفعة وتتجه لـ «سعودة» هذا القطاع غارة جوية تستهدف الجيش الوطني بين مأرب والجوف «تفاصيل وحصيلة بالضحايا» اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن وبيان رئاسي مرتقب تحذير هام للملايين من مستخدمي ويندوز10 الصين..فيروس كورونا يودي بحياة 106أشخاص وترامب يعرض المساعدة
أعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن محمد الحبيشي، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، إستعادت قوات الجيش الوطني، مواقع كانت سيطرت عليها ميليشيا الحوثي بمحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق اليمن).
وقال ”الحبيشي“، في تصريح لقناة "يمن شباب" إن ”قوات الجيش الوطني وبضربة خاطفة بسطت سيطرتها على مفرق الجوف ـ مأرب ـ صنعاء“.
وأكد أن قوات الجيش بسطت سيطرتها أيضا على كامل منطقة الصفراء ومدينة براقش التاريخية، مشيرا إلى أن المعارك في صرواح وهيلان غرب مأرب، مستمرة، لكنها تراوح مكانها
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت قبل يومين على مفرق الجوف بعد انسحاب الجيش من مواقع بجبهة نهم شرق صنعاء.