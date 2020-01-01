عاجل: قائد عسكري رفيع يزيل اللبس ويكشف الحقيقة.. ”مفرق الجوف“ و”الصفراء“ و”براقش“ بيد من؟

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1537

أعلن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء ركن محمد الحبيشي، الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني، إستعادت قوات الجيش الوطني، مواقع كانت سيطرت عليها ميليشيا الحوثي بمحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق اليمن).

وقال ”الحبيشي“، في تصريح لقناة "يمن شباب" إن ”قوات الجيش الوطني وبضربة خاطفة بسطت سيطرتها على مفرق الجوف ـ مأرب ـ صنعاء“.

وأكد أن قوات الجيش بسطت سيطرتها أيضا على كامل منطقة الصفراء ومدينة براقش التاريخية، مشيرا إلى أن المعارك في صرواح وهيلان غرب مأرب، مستمرة، لكنها تراوح مكانها

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت قبل يومين على مفرق الجوف بعد انسحاب الجيش من مواقع بجبهة نهم شرق صنعاء.