عاجل : آخر مستجدات معارك الجوف واين تدور المواجهات وطبيعة الوضع العسكري لقوات الشرعية ومليشيات الحوثي «مصرع قيادي بارز ومناشدة لانتشال الجثث»

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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‏اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء ، في قمة جبل يام المطل على «مديرية الغيل» شمالاً ، وعلى «واغرة مجزر»جنوبا بمحافظة الجوفً.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة لـ «مأرب برس» ان الجيش الوطني تمكن من كسر هجوم شنته المليشيات مع ساعات الفجر الأولى على جبل يام الاستراتيجي.

واكدت المصادر ان قوات العدو تكبدت خسائر فادحة في العتاد والارواح ، في الهجوم على جبل يام.

واسفرت المعارك عن مصرع اكثر من عشرة افراد من مليشيات الحوثي لاتزال جثثهم على الارض في قمة جبل يام.

وناشدت المصادر منظمة الصليب الاحمر الدولي بسرعة انتشال عشرات الجثث لقتلى الحوثيين في مناطق جبل يام بمديرية الغيل.

الى ذلك لقي القيادي الحوثي ابو نجيب محسن بن قعشم من إشراف مديرية الغيل في جبهة الساقية المحاده لمديرية ارحب غرب الجوف ، مصرعه في معارك عنيفة تدور منذ الصباح .

وفي جبهة العقبة قالت مصادر مأرب برس ان الجيش الوطني يحرز تقدما في الجبهة ويكسر محاولات الحوثيين للتقدم.

يتزامن ذلك مع قصف للمقاتلات السعودية على منطقة العقبة استهدف اطقم عسكرية حوثية على متنها رشاش عيار 23.

الجدير بالذكر ان جبهات محافظة الجوف تشهد هجومات شرسة من قبل المليشيات ، يقابلها في الجانب الاخر استبسال من قبل قوات الجيش الوطني.