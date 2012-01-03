الحوثيون يضعون يدهم على أهم مرفقين للقطاع الخاص بصنعاء وتعيين موالون لهم في مناصب كبيرة «تفاصيل»

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتقلت مليشيات الحوثي الانقلابية ، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا (خاصة) وعينت موال لها بدلا عنه.

وافادت مصادر اكاديمية لـ «مأرب برس» ان مليشيات الحوثي اعتقلت رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان بصنعاء، وعينت القيادي الحوثي المدعو عادل المتوكل رئيسا للجامعة.

واشارت المصادر الى قيام الحوثيين ايضا باستبدال مدير مستشفى العلوم والتكنولوجيا بصنعاء وتعيين اخر من اتباعها.

يأتي ذلك في اطار استحواذ المليشيات على المرافق الخاصة والحكومية وتغيير كوادرها المتخصصة واستبدلهم بعناصر من مليشياتها غير المؤهلة .