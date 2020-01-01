غارة جوية تباغت الجيش الوطني بين مأرب والجوف «تفاصيل الضربة وحصيلة بالضحايا»

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني في غارة جوية شنها طيران التحالف ليل امس الاثنين بين محافظتي الجوف ومأرب.

وقالت مصادر محلية لـ «مأرب برس» ان غارة استهدفت الجيش الوطني في الميمنة بمنطقة الجفرة (قيل انها خاطئة).

و‏ منطقة «الجفرة» تقع بعد مفرق الجوف باتجاه مأرب، و تمثل خط الدفاع الأول للقوات الشرعية لمنع توغل الحوثيين في مديرية الجدعان التابعة لمحافظة مأرب.

مصادر خاصة كشفت لموقع «مارب برس» ان الضربة الجوية راح ضحيتها تسعة شهداء (جثتين وصلت متفحمة الي احد المستشفيات) إضافة الي جرح تسعة آخرين من الجيش الوطني.

الى ذلك رجحت مصادر اخرى ان تكون الغارة الجوية نفذت عن طريق الخطأ ، فيما ذكرت مصادر اعلامية ان الضربة ناتجة عن صاروخ حوثي.

ولم يصدر تعليق رسمي من اي طرف حول ماحدث حتى لحظة كتابة الخبر (الثانية ظهرا).

ونجح الجيش الوطني في كسر كل محاولات الحوثيين للزحف نحو مأرب ، طبقا للمصادر.