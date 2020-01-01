غارة جوية تباغت الجيش الوطني بين مأرب والجوف «تفاصيل الضربة وحصيلة بالضحايا» اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن وبيان رئاسي مرتقب تحذير هام للملايين من مستخدمي ويندوز10 الصين..فيروس كورونا يودي بحياة 106أشخاص وترامب يعرض المساعدة انطلاق جسر جوي لنقل المرضى والحالات المستعصية من اليمن للقاهرة وعمّان مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة التصعيد في اليمن متخصصون بالعناق وظائف جديدة لإزالة التوتر صفقة القرن: بين ترامب ونتنياهو فاصل إعلاني بين محاكمتين طالبان أكدت مصرع طاقمها.. والجيش الأميركي يقر بسقوط طائرته رسميا .. اليوم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن
سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني في غارة جوية شنها طيران التحالف ليل امس الاثنين بين محافظتي الجوف ومأرب.
وقالت مصادر محلية لـ «مأرب برس» ان غارة استهدفت الجيش الوطني في الميمنة بمنطقة الجفرة (قيل انها خاطئة).
و منطقة «الجفرة» تقع بعد مفرق الجوف باتجاه مأرب، و تمثل خط الدفاع الأول للقوات الشرعية لمنع توغل الحوثيين في مديرية الجدعان التابعة لمحافظة مأرب.
مصادر خاصة كشفت لموقع «مارب برس» ان الضربة الجوية راح ضحيتها تسعة شهداء (جثتين وصلت متفحمة الي احد المستشفيات) إضافة الي جرح تسعة آخرين من الجيش الوطني.
الى ذلك رجحت مصادر اخرى ان تكون الغارة الجوية نفذت عن طريق الخطأ ، فيما ذكرت مصادر اعلامية ان الضربة ناتجة عن صاروخ حوثي.
ولم يصدر تعليق رسمي من اي طرف حول ماحدث حتى لحظة كتابة الخبر (الثانية ظهرا).
ونجح الجيش الوطني في كسر كل محاولات الحوثيين للزحف نحو مأرب ، طبقا للمصادر.