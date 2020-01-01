اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن اليمن وبيان رئاسي مرتقب

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يعقد مجلس الأمن الدولي بدعوة من بريطانيا اليوم الثلاثاء اجتماعاً مغلقاً اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت غرينيتش (السادسة مساء بتوقيت مكة) للبحث في تجدد المعارك في اليمن، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر "إنّ الاجتماع المغلق ستتخلّله مداخلة عبر الفيديو لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يحيط فيها أعضاء المجلس علماً بآخر المستجدّات في هذا البلد".
ومن المحتمل أن يصدر في ختام الاجتماع بيان رئاسي بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15.
يأتي هذا بالتزامن مع معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني وميلشيات الحوثي في جبهات القتال بمحافظتي صنعاء والجوف.