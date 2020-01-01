انطلاق جسر جوي لنقل المرضى والحالات المستعصية من اليمن للقاهرة وعمّان

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) ان هذه الخطوة تأتي إلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م).
وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.