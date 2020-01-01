طالبات أكدت مصرع طاقمها.. والجيش الأميركي يقر بسقوط طائرته رسميا .. اليوم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن وزير الخارجية السعودي: لايمكن للإسرائيليين زيارة المملكة تحذير هام لسكان هذه المحافظات الحوثيون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة وينهبونه جريمة حوثية جديدة في تعز نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال بلحج استشهاد طفلة وإصابة 3من أسرتها بقذيفة للمليشيات بتعز الفريق الحكومي بلجنة المراقبة الأممية بالحديدة يطلب مراقبين دوليين بحثا عن العدل. يمني يحوّل جدار محكمة إلى معرض حقوقي
أقر الجيش الأميركي بسقوط طائرة عسكرية تابعة له في ولاية غزني (شرقي أفغانستان) أمس الاثنين، في حين أكدت حركة طالبان مصرع من كانوا على متنها. وأكد المتحدث باسم القوات الأميركية بأفغانستان العقيد سوني ليغيت تحطم الطائرة -وهي من طراز بومباردييه E-11A- أمس بولاية غزني التي تقع معظمها تحت سيطرة طالبان.
وأضاف العقيد أن أسباب الحادث ما تزال قيد التحقيق، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أنه كان ناجما عن نيران معادية. وكانت طالبان قد أعلنت أنها أسقطت الطائرة "تكتيكيا" في قرية "سادو خيلو" بمنطقة "ده ياك" من دون أن توضح كيفية إسقاطها. وقالت الحركة إن الطائرة كانت تحلق لأهداف استخباراتية، وإن جميع من كانوا على متنها لقوا مصرعهم، لكنها لم تحدد عدد الضحايا.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الصحفي الأفغاني طارق غزني وال أنه شاهد جثتين في حطام الطائرة التي كانت تحترق بعيد سقوطها على بعد عشرة كيلومترات من قاعدة أميركية بالمنطقة.
وأضاف غزني وال أن مقاتلين محليين من طالبان هُرعوا إلى موقع تحطم الطائرة لحمايته، في حين توجه آخرون إلى قرية مجاورة للبحث عن شخصين يعتقد أنهما نجوَا من الحادثة.
وتابع الصحفي الأفغاني أن الطائرة تحطمت أمس في حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس، وأن السكان لم يسمعوا دويا قويا حين وقعت الحادثة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جرى تداول مقطع فيديو للطائرة الأميركية تشتعل النيران في هيكلها بمنطقة مغطاة بالثلوج، وظهر في المقطع رجلان بالقرب منها.
يُذكر أن هذه الطائرة تقدم دعما لطائرات بدون طيار، ومجهزة بمعدات متطورة للاتصالات، وتشغلها القوات المسؤولة عن الطائرات بدون طيار بالجيش الأميركي.