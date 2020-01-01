تحذير هام لسكان هذه المحافظات

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توقع مركز الأرصاد الجوية اليمنية استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجوية اليمنية استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية وأجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية وخاصة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع، والأجزاء المرتفعة من محافظات إب، لحج، أبين في أثناء ساعات الليل والصباح الباكر
وأشارت مركز الأرصاد إلى احتمال تكون الصقيع على أجزاء محدودة من تلك المناطق المذكورة .
وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال التنبه للأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، ونبه المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على مزروعاتهم حيث أنه من المحتمل تشكل الصقيع على المناطق المذكورة سابقا.