الحوثيون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة وينهبونه

الثلاثاء 28 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال برنامج الغذاء العالمي في بلاغ صحفي الاثنين إن مسلحين اقتحموا مخزناً تابعاً له في محافظة حجة.

وتسيطر مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة حجة منذ انقلابها على الشرعية ويتوزع مسلحيها ومندوبيها في كافة مديريات المحافظة.

وذكر البرنامج أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له في محافظة حجة مساء الأحد، ونهبت ١٢٧.٥ طناً من المساعدات الغذائية.

وأدان برنامج الأغذية العالمي بشكل قاطع هذه التدخلات في العمليات الإنسانية في اليمن.

وطالب البرنامج الأطراف في اليمن بالسماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية.

وعادة ما تنهب مليشيا الحوثي المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وتقوم بتوزيعها على أنصارها ومقاتليها، فيما تبيع جزئاً منها في الأسواق.