طالبات أكدت مصرع طاقمها.. والجيش الأميركي يقر بسقوط طائرته رسميا .. اليوم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن وزير الخارجية السعودي: لايمكن للإسرائيليين زيارة المملكة تحذير هام لسكان هذه المحافظات الحوثيون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة وينهبونه جريمة حوثية جديدة في تعز نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال بلحج استشهاد طفلة وإصابة 3من أسرتها بقذيفة للمليشيات بتعز الفريق الحكومي بلجنة المراقبة الأممية بالحديدة يطلب مراقبين دوليين بحثا عن العدل. يمني يحوّل جدار محكمة إلى معرض حقوقي
قال برنامج الغذاء العالمي في بلاغ صحفي الاثنين إن مسلحين اقتحموا مخزناً تابعاً له في محافظة حجة.
وتسيطر مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة حجة منذ انقلابها على الشرعية ويتوزع مسلحيها ومندوبيها في كافة مديريات المحافظة.
وذكر البرنامج أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له في محافظة حجة مساء الأحد، ونهبت ١٢٧.٥ طناً من المساعدات الغذائية.
وأدان برنامج الأغذية العالمي بشكل قاطع هذه التدخلات في العمليات الإنسانية في اليمن.
وطالب البرنامج الأطراف في اليمن بالسماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية.
وعادة ما تنهب مليشيا الحوثي المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وتقوم بتوزيعها على أنصارها ومقاتليها، فيما تبيع جزئاً منها في الأسواق.