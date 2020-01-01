طالبات أكدت مصرع طاقمها.. والجيش الأميركي يقر بسقوط طائرته رسميا .. اليوم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن وزير الخارجية السعودي: لايمكن للإسرائيليين زيارة المملكة تحذير هام لسكان هذه المحافظات الحوثيون يقتحمون مخزنا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة وينهبونه جريمة حوثية جديدة في تعز نجاة إمام مسجد من محاولة اغتيال بلحج استشهاد طفلة وإصابة 3من أسرتها بقذيفة للمليشيات بتعز الفريق الحكومي بلجنة المراقبة الأممية بالحديدة يطلب مراقبين دوليين بحثا عن العدل. يمني يحوّل جدار محكمة إلى معرض حقوقي
قتلت طفلة وأصيب عدد من المدنيين، مساء الإثنين، بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على منطقة سكنية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
واستهدفت مليشيا الحوثيالحي المجاور للسجن المركزي غرب مدينة تعز، بأربع قذائف مدفعية، وسُمع دوي انفجارات عنيفة.
و أسفر القصف عن مقتل طفلة جراء إصابتها بشظية قذيفة في رأسها، فيما أصيب آخرون بجروح.
وجاءت الحادثة بعد ساعات من جريمة مماثلة في ذات المدينة، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين واصابة 10 آخرين بقصف استهدف سوقاً شعبياً في منطقة "الضباب".
وصعّدت المليشيا الحوثية خلال الأيام الماضية من عملياتها الإرهابية في تعز ومأرب؛ أبرزها قصف مسجد تابع لمعسكر الاستقبال، ما أسفر عن مقتل 79 مجنداً وإصابة 81 آخرين، السبت قبل الماضي.
وفي وقت سابق الإثنين طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بخفض تصعيد العنف وتجديد الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع، لافتاً إلى أن اليمنيين يستحقون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي.